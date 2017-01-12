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С начала эскалации конфликта в Йемене погибли по меньшей мере 1,4 тыс. детей - ООН

С начала эскалации конфликта в Йемене погибли по меньшей мере 1,4 тыс. детей - ООН

Киев • УНН

 • 6485 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. С начала эскалации конфликта в Йемене, в марте 2015 года, около 1,4 тыс детей были убиты и по меньшей мере 2140 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

Отмечается, что за это время также были разрушены, повреждены или использованы в военных целях около 2 тыс. школ.

"Школы должны быть зонами мира во все времена, святилищем, где дети могут учиться, расти, играть и чувствовать себя в безопасности. Дети никогда не должны рисковать своей жизнью только для того, чтобы посетить школу", - сказала представительница ЮНИСЕФ в Йемене Меритксель Релано.

Как сообщал УНН, смертник подорвал себя рядом с группой военных в Йемене, около 50 человек погибли.

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