З початку ескалації конфлікту в Ємені загинуло щонайменше 1,4 тис. дітей — ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку ескалації конфлікту в Ємені в березні 2015 року близько 1,4 тис дітей були вбиті і щонайменше 2140 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.
Зазначається, що за цей час також було зруйновано, пошкоджено або використано у військових цілях близько 2 тис. шкіл.
“Школи повинні бути зонами миру в усі часи, святилищем, де діти можуть вчитися, рости, грати і почуватися в безпеці. Діти ніколи не повинні ризикувати своїм життям тільки для того, щоб відвідати школу”, — сказала представниця ЮНІСЕФ в Ємені Мерітксель Релано.
Як повідомляв УНН, смертник підірвав себе поряд із групою військових в Ємені, близько 50 осіб загинули.