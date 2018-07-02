С начала суток оккупанты четыре раза открывали огонь по ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. С начала суток подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
“С начала этих суток и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. В частности противник применил против наших защитников гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Водяного, Гнутового и Широкиного”, - сказал Мотузяник.
Как уточнил он, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали.
С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет. В то же время, разведка сообщила, что за прошедшие сутки один оккупант погиб, а еще один — ранен.
Напомним, 1 июля боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.