З початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь по ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. З початку доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували чотири ворожі обстріли. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку цієї доби і станом на 9 ранку підрозділи Об’єднаних сил зафіксували чотири ворожі обстріли. Зокрема противник застосував проти наших оборонців гранатомети різних типів, кулемети і стрілецьку зброю поблизу Водяного, Гнутового та Широкиного”, — сказав Мотузяник.
Як уточнив він, наші підрозділи вогонь у відповідь на зазначені провокації не відкривали.
Від початку поточної доби втрат у лавах Збройних Сил України немає. Водночас, розвідка повідомила, що минулої доби один окупант загинув, а ще одного — поранено.
Нагадаємо, 1 липня бойовики, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого “хлібного перемир’я”, проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення.