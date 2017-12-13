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С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. С полуночи, российско-террористические войска осуществили уже 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют минометы и тяжелую артиллерию. С полуночи, российско-террористические войска осуществили уже 19 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В более чем половине случаев украинские бойцы давали агрессору адекватный ответ", - говорится в сообщении .

На луганском направлении сегодня было горячее. Еще посреди ночи, боевики из 120-ти и 82-мм минометов вели огонь по нашим оборонных укреплениях вокруг Попасной, Кряковка, Новоалександровки и Луганского.

"На некоторых участках линии соприкосновения враждебные обстрелы продолжались около двух часов. На рассвете, в районе Попасной и Луганского, противник продолжил минометные провокации. В этот же период времени захватчики совершили обстрел из артиллерийских систем 152 калибра подступов к Врубовка, выпустив всего около десяти снарядов", - отметили в пресс-центре.

Отмечается, что на других участках нашей обороны оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия нарушали перемирие у Золотого, Лозового и Крымского. На донецком направлении враг также применял запрещенные минометы вблизи Водяного и Марьинки. Кроме того, на Приазовье, неподалеку Павлополь и Старогнатовка, противник активно обстреливал наших защитников с легкого пехотного вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО потерь в рядах украинской армии не было.

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