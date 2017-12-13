З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують міномети і важку артилерію. Від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили вже 19 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У більш ніж половині випадків українські бійці давали агресору адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку сьогодні було найгарячіше. Ще посеред ночі, бойовики зі 120-ти та 82-мм мінометів вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Попасної, Кряківки, Новоолександрівки і Луганського.

"На деяких ділянках лінії зіткнення ворожі обстріли тривали близько двох годин. На світанку, у районі Попасної та Луганського, противник продовжив мінометні провокації. У цей же період часу загарбники здійснили обстріл з артилерійських систем 152 калібру підступів до Врубівки, випустивши загалом близько десяти снарядів", - наголосили у прес-центрі.

Зазначається, що на інших ділянках нашої оборони окупанти з гранатометів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Золотого, Лозового і Кримського. На донецькому напрямку ворог також застосовував заборонені міномети поблизу Водяного і Мар’їнки. Окрім того, на Приазов’ї, неподалік Павлополя і Старогнатівки, противник активно обстрілював наших оборонців із легкого піхотного озброєння.

Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні АТО втрат у лавах української армії не було.