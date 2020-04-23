С предприятия в Донецкой области взыскали 4,8 млн грн в пользу Нафтогаза
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С предприятия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" взыскали 4,8 млн грн задолженности за поставленный природный газ во исполнение судебного решения по задолженности в пользу НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Частично выполнено решение Хозяйственного суда Донецкой области, которым в 2012 году ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" обязано выплатить в пользу НАК "Нафтогаз Украины" задолженность по договору купли-продажи природного газа на сумму 86 млн грн. На сегодняшний день, благодаря принятым прокуратурой мерам, предприятием уплачено часть указанной задолженности за поставленный природный газ на сумму 4,8 млн грн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что работа прокуратуры по защите государственных интересов представительными мерами продолжается.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на 22 апреля задолженность поставляющих компаний - льготников за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" достигла 74,3 млрд грн, уменьшившись за неделю на 1,9%.