З підприємства на Донеччині стягнули 4,8 млн грн на користь Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З підприємства ОКП "Донецьктеплокомуненерго" стягнули 4,8 млн грн заборгованості за поставлений природний газ на виконання судового рішення щодо заборгованості на користь НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Частково виконано рішення Господарського суду Донецької області, яким у 2012 році ОКП "Донецьктеплокомуненерго" зобов’язано сплатити на користь НАК "Нафтогаз України" заборгованість за договором купівлі-продажу природного газу на суму 86 млн грн. На сьогоднішній день, завдяки вжитим прокуратурою заходам, підприємством сплачено частину зазначеної заборгованості за поставлений природний газ на суму 4,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що робота прокуратури по захисту державних інтересів представницькими заходами триває.
Як повідомлялося в УНН, станом на 22 квітня заборгованість постачальних компаній - пільговиків за газ перед НАК "Нафтогаз України" сягнула 74,3 млрд грн, зменшившись за тиждень на 1,9%.