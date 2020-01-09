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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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С насилием в семье за год сталкивались 5% женщин в селах - исследование

С насилием в семье за год сталкивались 5% женщин в селах - исследование

Киев  •  УНН

 • 14118 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. С насилием в семье в течение года сталкивались 5% женщин в селах. Об этом со ссылкой на данные комплексного исследования положения женщин, проживающих в сельской местности, проводила Программа развития ООН в Украине, сообщили УНН в пресс-службе Минсоцполитики.

Согласно данным опроса Программы развития ООН в Украине, которые приводит министерство:

  • 36% женщин не участвуют в решении проблем своего села.
  • 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение года.
  • 48% женщин в селах не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности.
  • 26% женщин в селах хотели бы повысить образовательный уровень, однако не имеют возможности.

"Поэтому Минсоцполитики изготовило социальную рекламу "Ты - источник перемен!", чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации по признаку пола, в частности в сельской местности из-за постоянной занятости по домохозяйству и страх перед стереотипами", - добавили в ведомстве.

Как указано, социальную рекламу сняли на выполнение государственной соцпрограммы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года, утвержденной постановлением Кабмина № 273 от 11 апреля 2018 года.

Напомним, в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе.

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