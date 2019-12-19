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В Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі

В Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинули 777 людей, 305 з яких – діти. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Так, за словами заступника міністра, за 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинули 777 людей, 305 з яких – діти.

"Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі", – зазначив Ніжинський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні від насильства найбільше страждають в сім’ї і на фронті.

Він також підкреслив, що саме дієва превентивна політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети – зменшити і звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких проявів жорстокого поводження з людьми.

У цьому контексті заступник Міністра наголосив на необхідності розвитку координації роботи з боку усіх зацікавлених міністерств і відомств, неурядових громадських організацій з метою оперативного реагування на факти насильства та надання необхідних послуг для постраждалих від насильства.

Серед найближчих кроків Мінсоцполітики у цій сфері, які озвучив Сергій Ніжинський, – запуск національної "гарячої лінії" для постраждалих та свідків домашнього насильства, запровадження єдиного реєстру жертв домашнього насильства.

Як раніше повідомлялося в УНН, від початку поточного року на лінію "102" поліції надійшло понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство.

Українські Національні Новини

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