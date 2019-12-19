В Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі

КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинули 777 людей, 305 з яких – діти. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.