Так, по словам заместителя министра, за 9 месяцев текущего года в результате домашнего насилия погибли 777 человек, 305 из которых - дети.

"Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе", - отметил Нежинский.

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Он также подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели - уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.

В этом контексте заместитель Министра подчеркнул на необходимости развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций с целью оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.

Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере, которые озвучил Сергей Нежинский - запуск национальной "горячей линии" для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.

Как ранее сообщалось в УНН, с начала текущего года на линию "102" полиции поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии.