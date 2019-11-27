Домашнє насильство в Україні: у поліції навели моторошну статистику

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку поточного року на лінію "102" поліції надійшло понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство. Про це сказав під час виступу на Конференції "Гендерно-обумовлене насильство: від збору даних до протидії! Запобігання, реагування та виклики" перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.