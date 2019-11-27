Домашнє насильство в Україні: у поліції навели моторошну статистику
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку поточного року на лінію "102" поліції надійшло понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство. Про це сказав під час виступу на Конференції "Гендерно-обумовлене насильство: від збору даних до протидії! Запобігання, реагування та виклики" перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.
"За цей рік понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство поступило на лінію "102" для реагування поліції. За фактами даних викликів було складено понад 90 тисяч протоколів за виявленими правопорушеннями за фактами домашнього насильства. Було винесено майже 9 тисяч заборонних приписів, які фактично є терміновою невідкладною дією щодо припинення домашнього насильства. На даний момент на обліку перебуває понад 67 тисяч кривдників. І також цього року в ЄРДР зареєстровано майже 1600 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства", - сказав Білошицький.
З його слів, в Україні є величезна проблематика з тим, що люди часто замовчують про факти домашнього насильства.
"Як представник саме тих підрозділів, які реагують першими на дані випадки, я можу вам відповідально сказати, що дуже багато випадків, навіть викликів на домашнє насильство закінчуються тим, що жертва відмовляється писати заяву", - додав він.
Як повідомлялося раніше, в Україні понад 5,5 тисяч сімей перебувають у складних життєвих обставинах.