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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21089 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104853 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82815 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104609 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116846 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147614 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Домашнее насилие в Украине: в полиции привели жуткую статистику

Домашнее насилие в Украине: в полиции привели жуткую статистику

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. С начала текущего года на линию "102" полиции поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии. Об этом сказал во время выступления на Конференции "Гендерно-обусловленное насилие: от сбора данных до противодействия! Предотвращение, реагирование и вызовы" первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает корреспондент УНН.

"За этот год более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии поступило на линию "102" для реагирования полиции. По фактам данных вызовов было составлено более 90 тысяч протоколов по выявленным правонарушениям по фактам домашнего насилия. Было вынесено почти 9 тысяч запретительных предписаний, которые фактически являются срочным неотложным действием о прекращении домашнего насилия. На данный момент на учете состоит более 67 тысяч обидчиков. И также в этом году в ЕРДР зарегистрировано почти 1600 уголовных производств по домашнему насилию", - сказал Билошицкий.

С его слов, в Украине есть огромное проблематика с тем, что люди часто умалчивают о фактах домашнего насилия.

"Как представитель именно тех подразделений, которые реагируют первыми на данные случаи, я могу вам ответственно сказать, что очень много случаев, даже вызовов на домашнее насилие заканчиваются тем, что жертва отказывается писать заявление", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине более 5,5 тысяч семей находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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