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В Україні понад 5,5 тисяч сімей перебувають у складних життєвих обставинах

В Україні понад 5,5 тисяч сімей перебувають у складних життєвих обставинах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обліковується понад 5,5 тисяч сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомив на брифінгу щодо протидії та запобіганню домашньому насильству заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.

"Зараз, зокрема, в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обліковано більше 5,5 тисяч сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, були звернення з приводу жорстокого поводження, домашнього насильства і більше 1800 дітей, яких зараз продовжують виховувати в даних закладах", - зазначив Ніжинський.

За його словами, 815 дітей отримали інші види допомоги, без поміщення до закладу стаціонарного перебування.

Нагадаємо, у Києві суд засудив до ув’язнення чоловіка, який систематично вчиняв насильство у сім’ї. Це перший подібний вирок у столиці.

Українські Національні Новини

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