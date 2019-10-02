В Україні від насильства найбільше страждають в сім’ї і на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні, 2 жовтня, у всьому світі відзначають Міжнародний день ненасильства. Мета - привернути увагу до цієї найбільш розповсюдженої форми порушення прав людини. В офісі Уповноваженого ВР України з прав людини визначили основні проблеми у цьому питанні, передає УНН.
"За даними ООН, понад мільйон жінок в Україні щороку стають жертвами фізичного або сексуального насильства в сім'ї. І далеко не кожна з них наважується звернутися по допомогу до правоохоронних органів. Кривдники не завжди несуть відповідальність за свої вчинки", - пишуть в офісі Омбудсмена.
Серед основних проблем у цьому питанні - досі не ратифікована ВР Стамбульська конвенція про запобігання насильству, яку Україна підписала ще в 2011 році.
Крім того, жертви насильства просто не знають куди звертатися в разі порушення їхніх прав.
"В Україні найбільш поширеними є насильство в сім’ї та в умовах конфлікту", - наголосили в Офісі.
Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова закликає жертв насилля не мовчати та повідомляти правоохоронні органи та центри надання психологічної допомоги про випадки насильства.
Нагадаємо, станом на липень цього року на домашнє насильство поскаржилось уже 17 тисяч українців.