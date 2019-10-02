В Украине от насилия больше всего страдают в семье и на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечают Международный день ненасилия. Цель - привлечь внимание к этой наиболее распространенной форме нарушения прав человека. В офисе Уполномоченного ВР Украины по правам человека определили основные проблемы в этом вопросе, передает УНН.
"По данным ООН, более миллиона женщин в Украине ежегодно становятся жертвами физического или сексуального насилия в семье. И далеко не каждая из них решается обратиться за помощью в правоохранительные органы. Обидчики не всегда несут ответственность за свои поступки", - пишут в офисе Омбудсмена.
Среди основных проблем в этом вопросе - до сих пор не ратифицированная ВР Стамбульская конвенция о предотвращении насилия, которую Украина подписала еще в 2011 году.
Кроме того, жертвы насилия просто не знают куда обращаться в случае нарушения их прав.
"В Украине наиболее распространены насилие в семье и в условиях конфликта", - отметили в Офисе.
Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова призывает жертв насилия не молчать и сообщать в правоохранительные органы и центры оказания психологической помощи о случаях насилия.
Напомним, по состоянию на июль этого года на домашнее насилие пожаловалось уже 17 тысяч украинцев.