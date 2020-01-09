З насильством у сім'ї за рік стикались 5% жінок у селах - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. З насильством у сім’ї протягом року стикались 5% жінок у селах. Про це з посиланням на дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, що проводила Програма розвитку ООН в Україні, повідомили УНН у пресслужбі Мінсоцполітики.
Згідно даних опитування Програми розвитку ООН в Україні, які наводить міністерство:
-
- 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села.
-
- 5% жінок у селах стикались з насильством у сім'ї протягом року.
-
- 48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності.
-
- 26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.
-
"Тому Мінсоцполітики виготовило соціальну рекламу “Ти - джерело змін!”, щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості через постійну зайнятість по домогосподарству та страх перед стереотипами", - додали у відомстві.
Як вказано, соціальну рекламу відзнято на виконання державної соцпрограми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабміну № 273 від 11 квітня 2018 року.
Нагадаємо, в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі.