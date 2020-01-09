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З насильством у сім'ї за рік стикались 5% жінок у селах - дослідження

З насильством у сім'ї за рік стикались 5% жінок у селах - дослідження

Київ • УНН

 • 14128 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. З насильством у сім’ї протягом року стикались 5% жінок у селах. Про це з посиланням на дані комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, що проводила Програма розвитку ООН в Україні, повідомили УНН у пресслужбі Мінсоцполітики.

Згідно даних опитування Програми розвитку ООН в Україні, які наводить міністерство:

  • 36% жінок не беруть участі у вирішенні проблем свого села.
  • 5% жінок у селах стикались з насильством у сім'ї протягом року.
  • 48% жінок у селах не мають доступу до медичних послуг у пішій доступності.
  • 26% жінок у селах хотіли б підвищити освітній рівень, однак не мають можливості.

"Тому Мінсоцполітики виготовило соціальну рекламу “Ти - джерело змін!”, щоб привернути увагу до проблем дискримінації за ознакою статі, зокрема у сільській місцевості через постійну зайнятість по домогосподарству та страх перед стереотипами", - додали у відомстві.

Як вказано, соціальну рекламу відзнято на виконання державної соцпрограми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабміну № 273 від 11 квітня 2018 року.

Нагадаємо, в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі.

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