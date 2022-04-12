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Из Луганщины вывезли весь хлор

Киев • УНН

 • 102649 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С подконтрольной правительству территории Луганской области вывезли весь хлор в Днепр. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Из Луганщины вывезли весь хлор

Цитата

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", - сообщил Гайдай.

Детали

По его словам, россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку Международные суды уже работают над расследованием совершенных оккупантами преступлений на территории нашего государства.

Напомним

Накануне обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило от батальона "Азов".

Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

Ранее сегодня заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов по телефону сообщил ВВС, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника.

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