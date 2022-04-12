Заступник мера Маріуполя підтвердив "хімічне отруєння" з російського дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов телефоном повідомив ВВС, що міська рада підтвердила "хімічне отруєння" з російського безпілотника, передає УНН.
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"Ми не можемо надати більш детальну інформацію, - сказав він. - Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося".
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Звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів в Маріуполі спочатку надійшло від батальйону "Азов".
Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що його бійці отримали незначні ушкодження, включно із задишкою, при цьому один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватяними ногами".
Нагадаємо
Російські війська продовжують атакувати Маріуполь, ситуація там надзвичайно складна.
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