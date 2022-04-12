Заместитель мэра Мариуполя подтвердил "химическое отравление" из российского дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов по телефону сообщил ВВС, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника, передает УНН.
Цитата
"Мы не можем предоставить более подробную информацию, - сказал он. - Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло".
Детали
Обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе сначала поступило от батальона "Азов".
Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".
Напомним
Российские войска продолжают атаковать Мариуполь, ситуация там очень сложная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон отреагировал на применение россией отравляющих веществ в Мариуполе