Заместитель мэра Мариуполя подтвердил "химическое отравление" из российского дрона

Цитата

"Мы не можем предоставить более подробную информацию, - сказал он. - Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло".

Детали

Обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе сначала поступило от батальона "Азов".

Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

Напомним

Российские войска продолжают атаковать Мариуполь, ситуация там очень сложная.

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