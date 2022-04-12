Пентагон відреагував на застосування росією отруйних речовин у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі, Україна, заявив у понеділок прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, але чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням росією засобів боротьби з масовими заворушеннями.
За словами Кірбі, Пентагон знає про повідомлення і уважно стежитиме за ситуацією.
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"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, глибоко занепокоєні та відображають занепокоєння, які ми мали з приводу потенціалу росії використовувати різноманітні засоби боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними агентами, в Україні", – сказав Кірбі.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.