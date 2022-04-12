Пентагон среагировал на применение россией отравляющих веществ в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе, Украина, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются обеспокоены потенциальным использованием россией средств борьбы с массовыми беспорядками.
По словам Кирби, Пентагон знает о сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.
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"Эти сообщения, если они правдивы, глубоко обеспокоены и отражают беспокойство, которые мы имели по поводу потенциала россии использовать разнообразные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, в Украине", - сказал Кирби.
Напомним
Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюючу вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.