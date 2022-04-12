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Пентагон среагировал на применение россией отравляющих веществ в Мариуполе

Киев • УНН

 • 1191757 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Пентагон среагировал на применение россией отравляющих веществ в Мариуполе

Детали

Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе, Украина, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются обеспокоены потенциальным использованием россией средств борьбы с массовыми беспорядками.

По словам Кирби, Пентагон знает о сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.

Цитата

"Эти сообщения, если они правдивы, глубоко обеспокоены и отражают беспокойство, которые мы имели по поводу потенциала россии использовать разнообразные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, в Украине", - сказал Кирби.

Напомним

Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюючу вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

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