З Луганщини вивезли весь хлор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З підконтрольної уряду території Луганської області вивезли весь хлор до Дніпра. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Ми сьогодні вивезли увесь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною", - повідомив Гайдай.
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З його слів, росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки Міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави.
Нагадаємо
Напередодні звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів в Маріуполі надійшло від батальйону "Азов".
Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що його бійці отримали незначні ушкодження, включно із задишкою, при цьому один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватяними ногами".
Раніше сьогодні заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов телефоном повідомив ВВС, що міська рада підтвердила "хімічне отруєння" з російського безпілотника.