С Лавровым обсудили возможность возобновления работы СЦКК - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что во время встречи обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос возобновления работы Совместного центра по контролю и координации. Об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с российским коллегой, передает УНН.
"Мы обсудили вопросы СЦКК (Совместного центра по контролю и координации - ред.) и возможность, каким образом он может возобновить свою работу, поскольку российских представителей там нет. И четко сказал, что мы не можем говорить о каких-то формальных статусах здесь, но практичные вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Павел Климкин рассказал, что пока не удалось ни о чем договориться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о миротворческой миссии на Донбассе.