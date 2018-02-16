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З Лавровим обговорили можливість відновлення роботи СЦКК - Клімкін

З Лавровим обговорили можливість відновлення роботи СЦКК - Клімкін

Київ • УНН

 • 8702 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що під час зустрічі обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання відновлення роботи Спільного центру з контролю та координації. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою, передає УНН.

“Ми обговорили питання СЦКК (Спільного центру з контролю та координації - ред.) і можливість, яким чином він може відновити свою роботу, оскільки російських представників там немає. І чітко сказав, що ми не можемо говорити про якісь формальні статуси тут, але практичні речі мають залишатися сфокусованими на припиненні вогню”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Павло Клімкін розповів, що поки що не вдалося ні про що домовитися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі.

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