"С каждого по 270 долларов": в следующем году на оборону беларуси потратят рекордную сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В 2023 году режим лукашенко планирует потратить на национальную оборону 1,1396 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте республиканского бюджета на 2023 год. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговую группу Беларускі Гаюн.
Детали
Расходы на оборону возрастут на 53%. Рост к утверждению бюджета 2022 года может составить 55,4%.
Группа отмечает, что расходы на оборону повышались и раньше, но:
Беларускі Гаюн подсчитали, сколько за это заплатит каждый налогоплательщик. Исходя из количества занятых людей, уплачивающих налоги – 4 млн. 195 тыс. человек – 270 долларов должен заплатить каждый на содержание армии.
Добавим
рф перебросила в рб большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.