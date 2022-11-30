"С каждого по 270 долларов": в следующем году на оборону беларуси потратят рекордную сумму

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В 2023 году режим лукашенко планирует потратить на национальную оборону 1,1396 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте республиканского бюджета на 2023 год. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговую группу Беларускі Гаюн.

Детали

Расходы на оборону возрастут на 53%. Рост к утверждению бюджета 2022 года может составить 55,4%.

Группа отмечает, что расходы на оборону повышались и раньше, но:

  • Они не увеличивались так сильно из года в год;
  • В долларовом эквиваленте повышение было заметно из-за роста курса USD. То есть в рублях расходы росли, а в долларах оставались такими же, а то и вовсе были меньше.

    • Беларускі Гаюн подсчитали, сколько за это заплатит каждый налогоплательщик. Исходя из количества занятых людей, уплачивающих налоги – 4 млн. 195 тыс. человек – 270 долларов должен заплатить каждый на содержание армии.

    Добавим

    рф перебросила в рб большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.

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