"С каждого по 270 долларов": в следующем году на оборону беларуси потратят рекордную сумму

Детали

Расходы на оборону возрастут на 53%. Рост к утверждению бюджета 2022 года может составить 55,4%.

Группа отмечает, что расходы на оборону повышались и раньше, но:

Они не увеличивались так сильно из года в год;

В долларовом эквиваленте повышение было заметно из-за роста курса USD. То есть в рублях расходы росли, а в долларах оставались такими же, а то и вовсе были меньше.

Беларускі Гаюн подсчитали, сколько за это заплатит каждый налогоплательщик. Исходя из количества занятых людей, уплачивающих налоги – 4 млн. 195 тыс. человек – 270 долларов должен заплатить каждый на содержание армии.

Добавим

рф перебросила в рб большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.