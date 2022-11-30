"З кожного по 270 доларів": наступного року на оборону білорусі витратять рекордну суму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. 2023 року режим лукашенка планує витратити на національну оборону 1,1396 мільярда доларів. Про це йдеться в проекті республіканського бюджету на 2023 рік. Про це УНН інформує з посиланням на моніторингову групу Беларускі Гаюн.
Деталі
Витрати на оборону зростуть на 53%. Зростання до затвердженого бюджету 2022 року може становити 55,4%.
Група відзначає, що витрати на оборону підвищувалися і раніше, але:
Беларускі Гаюн підрахували, скільки за це заплатить кожен платник податків рб. Виходячи з кількості зайнятих людей, які сплачують податки - 4 млн. 195 тис. осіб - 270 доларів має заплатити кожен на утримання армії.
Додамо
рф перекинула до рб великий ешелон з військовою технікою: не менше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.