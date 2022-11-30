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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45925 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"З кожного по 270 доларів": наступного року на оборону білорусі витратять рекордну суму

"З кожного по 270 доларів": наступного року на оборону білорусі витратять рекордну суму

Київ • УНН

 • 905540 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. 2023 року режим лукашенка планує витратити на національну оборону 1,1396 мільярда доларів. Про це йдеться в проекті республіканського бюджету на 2023 рік. Про це УНН інформує з посиланням на моніторингову групу Беларускі Гаюн.

Деталі

Витрати на оборону зростуть на 53%. Зростання до затвердженого бюджету 2022 року може становити 55,4%.

Група відзначає, що витрати на оборону підвищувалися і раніше, але:

  • Вони не збільшувалися так сильно з року в рік;
  • У доларовому еквіваленті підвищення були помітні через зростання курсу USD. Тобто в рублях витрати зростали, а в доларах залишалися такими ж, а то й зовсім були меншими.

    • Беларускі Гаюн підрахували, скільки за це заплатить кожен платник податків рб. Виходячи з кількості зайнятих людей, які сплачують податки - 4 млн. 195 тис. осіб - 270 доларів має заплатити кожен на утримання армії.

    Додамо

    рф перекинула до рб великий ешелон з військовою технікою: не менше 15 одиниць ЗРК "Тор-М2" та 10 одиниць інженерної техніки.

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