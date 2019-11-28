Из компании Apple ушел главный дизайнер

Apple в июне заявила, что Айв намерен уйти из компании в течение года. Сейчас его имя не значится в списке руководителей Apple, опубликованном на ее официальном сайте. Айв пришел в компанию в 1992 году, а с 1996 года стал главным дизайнером.

Как отмечает издание, за дизайн продукции Apple будет отвечать теперь Джефф Уильямс, занимающий пост операционного директора. По сведениям отраслевого портала 9to5Mac, в этой работе также будет участвовать Эванс Хэнки. Он до недавнего времени был одним из дизайнеров Apple.

Ожидается, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией Айва LoveFrom.

Напомним, недавно Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму как части России в приложениях компании.