Из компании Apple ушел главный дизайнер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, который отвечал за разработку внешнего вида многих устройств, выпускаемых компанией, ушел из нее. Об этом сообщил интернет-портал Verge, передает УНН.
Apple в июне заявила, что Айв намерен уйти из компании в течение года. Сейчас его имя не значится в списке руководителей Apple, опубликованном на ее официальном сайте. Айв пришел в компанию в 1992 году, а с 1996 года стал главным дизайнером.
Как отмечает издание, за дизайн продукции Apple будет отвечать теперь Джефф Уильямс, занимающий пост операционного директора. По сведениям отраслевого портала 9to5Mac, в этой работе также будет участвовать Эванс Хэнки. Он до недавнего времени был одним из дизайнеров Apple.
Ожидается, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией Айва LoveFrom.
Напомним, недавно Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму как части России в приложениях компании.