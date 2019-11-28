З компанії Apple пішов головний дизайнер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головний дизайнер Apple Джонатан Айв, який відповідав за розробку зовнішнього вигляду багатьох пристроїв, що випускає компанія, пішов з неї. Про це повідомив інтернет-портал Verge, передає УНН.
Apple в червні заявила, що Айв має намір піти з компанії протягом року. Наразі його ім’я не значиться в списку керівників Apple, опублікованому на її офіційному сайті. Айв прийшов в компанію у 1992 році, а з 1996 року став головним дизайнером.
Як зазначає видання, за дизайн продукції Apple буде відповідати тепер Джефф Вільямс, який займає пост операційного директора. За відомостями галузевого порталу 9to5Mac, в цій роботі також буде брати участь Еванс Хенкі. Він до недавнього часу був одним з дизайнерів Apple.
Очікується, що Apple буде співпрацювати з новою дизайнерською компанією Айва LoveFrom.
Нагадаємо, нещодавно Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії.