Из Греции эвакуировали группу украинских спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украину прибыла группа спортсменов - с женской сборной по дзюдо, которые не могли выехать из Греции на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Наши дзюдоистки дома. Женская сборная Украины по дзюдо, 14 спортсменок и тренер, должна была вернуться из Салоник, но авиакомпания отменила рейс. Консулы Украины в Греции оперативно нашли перелет через Софию. Сегодня в 9:25 утра наша сборная приземлилась в Украине. Приветствую дома", - написал Кулеба.
Как сообщал УНН ранее, Министерство иностранных дел планировало эвакуировать украинскую спортивную сборную из Греции, которая не могла самостоятельно выехать в Украину.
Напомним, два автобуса с командами украинских регбистов вернулись из Франции в Украину.