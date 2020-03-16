З Греції евакуювали групу українських спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До України прибула група спортсменів - з жіночої збірної з дзюдо, які не могли виїхати з Греції на фоні ситуації з коронавірусом. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Наші дзюдоїстки вдома. Жіноча збірна України з дзюдо, 14 спортсменок та тренер, мала повернутися з Салоніків, але авіакомпанія скасувала рейс. Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні о 9:25 ранку наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома", - написав Кулеба.
Як повідомляв УНН раніше, Міністерство закордонних справ планувало евакуювати українську спортивну збірну з Греції, яка не могла самостійно виїхати в Україну.
Нагадаємо, два автобуси з командами українських регбістів повернулись із Франції до України.