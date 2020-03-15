У МЗС планують евакуацію групи українських спортсменів із Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство закордонних справ планує евакуювати українську спортивну збірну з Греції, яка не може самостійно виїхати в Україну. Про це заявив на брифінгу щодо спеціального рейсу авіакомпанії Sky Airlines для евакуації українців міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Буквально пів години тому з’ясувалося, що застрягла одна з українських збірних спортивних у Греції, будемо витягати цю збірну. Вчора займалися всю ніч, щоб доїхали чотири українські збірні з регбі. Тобто працюємо з кожною групою окремо, маємо цілісну картину. Ті, хто в карантині, зберігайте спокій", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, два автобуси з командами українських регбістів повернулись із Франції до України.