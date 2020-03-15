В МИДе планируют эвакуацию группы украинских спортсменов из Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство иностранных дел планирует эвакуировать украинскую спортивную сборную из Греции, которая не может самостоятельно выехать в Украину. Об этом заявил на брифинге по специальному рейсу авиакомпании Sky Airlines для эвакуации украинцев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Буквально пол часа назад выяснилось, что застряла одна из украинских спортивных сборных в Греции, будем вытаскивать эту сборную. Вчера занимались всю ночь, чтобы доехали четыре украинские сборные по регби. То есть работаем с каждой группой отдельно, имеем целостную картину. Те, кто в карантине, сохраняйте спокойствие", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, два автобуса с командами украинских регбистов вернулись из Франции в Украину.