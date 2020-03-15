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Автобуси з українськими спортсменами повернулися із Франції в Україну

Автобуси з українськими спортсменами повернулися із Франції в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Два автобуси з командами українських регбістів повернулись із Франції до України. Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"У Франції перебували чотири молодіжні збірні України з регбі - U12, U14, U16 та U18. Загалом це 65 гравців та 26 дорослих. Консули мобілізували всі сили, щоб вирядити їх з Франції якнайшвидше. Задача була - перетнути половину Європи, щоб встигнути до закриття польського кордону", - написав Кулеба.

За його словами, перший автобус встиг вчасно дістатися кордону, за другим довелося стежити пів ночі.

"Вони ледь встигали. Ми говорили з польськими колегами, щоб ніщо ані на хвилину не затримало автобус і наші спортсмени не застрягли. Все вдалося. Їхні автобуси перетнули кордон до його закриття. Діти безпечно повернулися до батьків, а дорослі до своїх дітей", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, два автобуси з громадянами України, яких евакуюють з Франції на тлі поширення коронавірусу, знаходяться на під’їзді до польського кордону.

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