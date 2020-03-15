Автобусы с украинскими спортсменами вернулись из Франции в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Два автобуса с командами украинских регбистов вернулись из Франции в Украину. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Во Франции находились четыре молодежные сборные Украины по регби - U12, U14, U16 и U18. В целом это 65 игроков и 26 взрослых. Консулы мобилизовали все силы, чтобы отправить их из Франции быстрее. Задача была - пересечь половину Европы, чтобы успеть к закрытию польской границы", - написал Кулеба.
По его словам, первый автобус успел вовремя добраться до границы, за вторым пришлось следить пол ночи.
"Они едва успевали. Мы говорили с польскими коллегами, чтобы ничто ни на минуту не задержало автобус и наши спортсмены не застряли. Все удалось. Их автобусы пересекли границу до ее закрытия. Дети безопасно вернулись к родителям, а взрослые к своим детям", - добавил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, два автобуса с гражданами Украины, которых эвакуируют из Франции на фоне распространения коронавируса, находятся на подъезде к польской границе.