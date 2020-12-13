С главной елки Украины сняли противоречивую шляпу

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76771 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100320 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116543 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151579 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199546 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195286 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282919 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333363 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157993 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Актуальное
С главной елки Украины сняли противоречивую шляпу

С главной елки Украины сняли противоречивую шляпу

Киев  •  УНН

 • 21448 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. С главной елки страны на Софийской площади в Киеве сняли “колдовскую шляпу”. Об этом сообщил украинский религиовед Александр Саган на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сняли...”, — написал Саган опубликовав фотографии со снятием шляпы с елки.

Отметим, что ранее совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой снять шляпу с елки на Софийской площади, говоря, что она “воспринимается именно как ведьминский атрибут”. Также елку раскритиковали в ПЦУ.

Напомним, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что на главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебную шляпу накануне дня Святого Николая.

Зажигать ее будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он находится на самоизоляции.

Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.

Украинские Национальные Новости

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