С главной елки Украины сняли противоречивую шляпу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С главной елки страны на Софийской площади в Киеве сняли “колдовскую шляпу”. Об этом сообщил украинский религиовед Александр Саган на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сняли...”, — написал Саган опубликовав фотографии со снятием шляпы с елки.
Отметим, что ранее совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к городскому голове Виталию Кличко с просьбой снять шляпу с елки на Софийской площади, говоря, что она “воспринимается именно как ведьминский атрибут”. Также елку раскритиковали в ПЦУ.
Напомним, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий заявил, что на главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебную шляпу накануне дня Святого Николая.
Зажигать ее будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он находится на самоизоляции.
Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.