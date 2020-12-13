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З головної ялинки України зняли суперечливий капелюх

З головної ялинки України зняли суперечливий капелюх

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. З головної ялинки країни на Софійській площі у Києві зняли “чаклунський капелюх”. Про це повідомив український релігієзнавець Олександр Саган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Зняли...”, — написав Саган опублікувавши фотографії із зняттям капелюха з ялинки.

Зазначимо, що раніше рада євангельських протестантських церков України звернулася до міського голови Віталія Кличка з проханням зняти капелюха з ялинки на Софійській площі, мовляв, він “сприймається саме як відьмацький атрибут”. Також ялинку розкритикували в ПЦУ.

Нагадаємо, засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький заявив, що на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві все ж таки буде різдвяна зірка, яка замінить чарівний капелюх напередодні дня Святого Миколая.

Засвічувати її буде голограма Святого Миколая, оскільки сам він перебуває на самоізоляції.

Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.

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