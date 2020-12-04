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Святий Миколай на самоізоляції: засвічувати головну ялинку країни буде голограма

Святий Миколай на самоізоляції: засвічувати головну ялинку країни буде голограма

Київ • УНН

 • 42759 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Засвічувати головну ялинку країни буде голограма Святого Миколая, разом з мером Києва Віталієм Кличком, оскільки сам Миколай - на самоізоляції. Про це сказав засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Від традиції не відходимо, так, як і завжди - 19 грудня, о 19:00. Але є зміни. Через те, що у нас ялинка тематична, то міський голова буде засвічувати спочатку різдвяну зірку о 19.00, а вже тільки після неї буде засвічення ялинки головної. І всі ялинки, які по місту будуть засвічуватись, - це, однозначно, о 19:00. Як це буде проходити - буде біля ялинки стояти велика подарункова коробка, де буде, зараз поки Святий Миколай на самоізоляції, то ми розробили такий варіант голограми. Він буде відкривати, як голограма, Святий Миколай буде спілкуватися з міським головою і разом засвічувати саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі”, - сказав Ігор Добруцький.

Він зазначив, що після цього вони будуть відкривати все інше.

“Ми розробляли софт і цими днями йде його якраз проба, як його використати... біля неї (головної ялинки - ред.) буде близько 20 веб-камер, і кожен, хто не зможе прийти, підкреслюю - тільки не зможе прийти - він зможе побачити ялинку, і мало того - себе спроектувати на цю ялинку, в ту іграшку, яку йому сподобається. Мало того, разом з цією своєю фоткою він може написати послання для киян, або для близьких і лазером це буде якраз випромінюватись на дзвіниці Софійського собору”, - додав Добруцький.

За його словами, ті, хто не зможуть прийти - зможуть долучитись до святкування через комп’ютер.

Нагадаємо, цього року під час традиційних святкувань до Нового року та Різдва не буде фестивальних подій і не встановлюватимуть велику сцену, а також відійдуть від фудкортів. При цьому, ялинка буде штучною.

На ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.

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