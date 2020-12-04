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Святой Николай на самоизоляции: зажигать главную елку страны будет голограмма

Святой Николай на самоизоляции: зажигать главную елку страны будет голограмма

Киев  •  УНН

 • 42741 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Зажигать главную елку страны будет голограмма Святого Николая, вместе с мэром Киева Виталием Кличко, поскольку сам Николай - на самоизоляции. Об этом сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"От традиции не отходим, так же, как всегда - 19 декабря, в 19:00. Но есть изменения. Из-за того, что у нас елка тематическая, то мэр будет зажигать сначала рождественскую звезду в 19.00, а уже только после нее будет зажжение елки главной. И все елки, которые по городу будут зажигать - это, однозначно, в 19:00. Как это будет проходить - будет возле елки стоять большая подарочная коробка, где будет, сейчас пока Святой Николай на самоизоляции, то мы разработали такой вариант голограммы. Он будет открывать, как голограмма, Святой Николай будет общаться с мэром и вместе зажигать именно восьмиугольную рождественскую звезду. Это оберег нашей площади", - сказал Игорь Добруцкий.

Он отметил, что после этого они будут открывать все остальное.

"Мы разрабатывали софт и на днях идет его как раз проба, как его использовать ... возле нее (главной елки - ред.) будет около 20 веб-камер, и каждый, кто не сможет прийти, подчеркиваю - только не сможет прийти - он сможет увидеть елку, и более того - себя спроецировать на эту елку, в ту игрушку, которая ему понравится. Мало того, вместе с этой своей фоткой он может написать послание для киевлян, или для близких и лазером это будет как раз излучаться на колокольне Софийского собора", - добавил Добруцкий.

По его словам, те, кто не смогут прийти - смогут приобщиться к празднованию через компьютер.

Напомним, в этом году во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не будут устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкортов. При этом, елка будет искусственной.

На елку и празднование Нового года в столице потратят до 30 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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