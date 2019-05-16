Со времени независимости Украина получила от Японии 3,1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Япония передала Украине с момента ее независимости 3,1 млрд долларов США финансовой поддержки. Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кураи во время пресс-конференции о предоставлении Украине правительством Японии 2,82 млн долларов, передает корреспондент УНН.
"Япония активно поддерживала Украину со времен независимости... Совокупный объем финансирования со времен независимости Украины составляет 3,1 млрд долларов США. Со времени Революции достоинства мы усилили нашу поддержку Украине, она суммарно составляет 1,87 млрд долларов США, что более половины совокупного объема", - отметил Такаши Кураи.
Как сообщал УНН, Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины.
Так, правительство Японии предоставит еще 2,8 млн долларов на поддержку населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление на востоке Украины.