Японія виділила близько 50 млн доларів допомоги людям на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Японія виділила близько 50 млн доларів допомоги людям на сході України. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураі під час прес-конференції щодо надання Україні урядом Японії 2,82 млн доларів, передає кореспондент УНН.
"Однієї з окремих сфер підтримки, яка розпочалася у 2014 році, це підтримка на користь людей, які проживають на сході України. Вона реалізовувалася безпосередньо у Донецькій та Луганській областях у співпраці з ООН та іншими міжнародними організаціями. Сумарно ця підтримка становить 47 млн доларів“ - зазначив Такаші Кураі.
За його словами, ця допомога покликана покращити безпеку і добробут місцевого населення — проекти включають реабілітацію, відновлення соціальної інфраструктури, ремонт лікарень, шкіл, громадських центрів.
“Цього разу транш підтримки слугуватиме тим самим цілям і складатиме 2,82 млн доларів”, — додав Такаші Кураі.
Нагадаємо, з 2014 року уряд Японії виділив Україні 400 млн доларів.