Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Япония выделила около 50 млн долларов помощи людям на востоке Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Кураи во время пресс-конференции о предоставлении Украине правительством Японии 2,82 млн долларов, передает корреспондент УНН.
"Одной из отдельных сфер поддержки, которая началась в 2014 году, это поддержка в пользу людей, проживающих на востоке Украины. Она реализовывалась непосредственно в Донецкой и Луганской областях в сотрудничестве с ООН и другими международными организациями. Суммарно эта поддержка составляет 47 млн долларов" - отметил Такаши Кураи.
По его словам, эта помощь призвана улучшить безопасность и благосостояние местного населения - проекты включают реабилитацию, восстановление социальной инфраструктуры, ремонт больниц, школ, общественных центров.
"На этот раз транш поддержки будет служить тем же целям и составит 2,82 млн долларов", - добавил Такаши Кураи.
Напомним, с 2014 года правительство Японии выделило Украине 400 млн долларов.