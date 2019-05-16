З 2014 року уряд Японії виділив Україні 400 млн доларів

"Ми говоримо не тільки про технічну допомогу, яка відбувається багато років, але й про ті кредитні кошти, ту макрофінансову допомогу, яку уряд Японії надає сьогодні Україні. Починаючи з 2014 року 400 млн було надано як макрофінансова допомога, це ті кредитні кошти, які надійшли до бюджету для стабілізації фінансового стану України", - зазначив Зубко.

Він додав, що Україна має суттєву підтримку уряду Японії щодо відновлення миру на Донбасі – важливою є підтримка цілісності території України та інфраструктурних проектів.

Як повідомляв УНН, Уряд Японії надасть 2,8 млн доларів на підтримку населення, постраждалого від конфлікту, та відновлення на сході України.