С 2014 года правительство Японии выделило Украине 400 млн долларов

"Мы говорим не только о технической помощи, которая происходит много лет, но и о тех кредитные средствах, той макрофинансовой помощи, которую правительство Японии предоставляет сегодня Украине. Начиная с 2014 года 400 млн было предоставлено как макрофинансовая помощь, это те кредитные средства, которые поступили в бюджет для стабилизации финансового состояния Украины", - отметил Зубко.

Он добавил, что Украина имеет существенную поддержку правительства Японии по восстановлению мира на Донбассе - важна поддержка целостности территории Украины и инфраструктурных проектов.

Как сообщал УНН, Правительство Японии выделит 2,8 млн долларов на поддержку населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление на востоке Украины.