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З часу незалежності Україна отримала від Японії 3,1 млрд доларів

З часу незалежності Україна отримала від Японії 3,1 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Японія передала Україні з часу незалежності 3,1 млрд доларів США фінансової підтримки. Про це повідомив посол Японії в Україні Такаші Кураі під час прес-конференції щодо надання Україні урядом Японії 2,82 млн доларів, передає кореспондент УНН.

"Японія активно підтримувала Україну з часів незалежності… Сукупний обсяг фінансування з часів незалежності України становить 3,1 млрд доларів США. З часу Революції гідності ми посилили нашу підтримку Україні, вона сумарно становить 1,87 млрд доларів США, що більше половини сукупного обсягу", - зазначив Такаші Кураі.

Як повідомляв УНН, Японія виділила близько 50 млн доларів допомоги людям на сході України.

Так, уряд Японії надасть ще 2,8 млн доларів на підтримку населення, постраждалого від конфлікту, та відновлення на сході України.

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