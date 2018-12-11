С автобуса рейсом в РФ сняли пассажира с автоматом Калашникова и гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По факту законченного покушения на контрабанду оружия и боеприпасов в Луганской области начато уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
“Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство по факту ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и законченного покушения на контрабанду оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст . 201 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
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Установлено, что 14 ноября 2018 года гражданин Украины, намереваясь незаконно переместить оружие и боеприпасы в Российскую Федерацию, направляясь в автобусе сообщением “Бахмут (Донецкая область) — Краснодар (Россия)” через таможенный пост “Просяное” Марковского района Луганской области, сберегал при себе в личной сумке оружие и боеприпасы, а именно: 1 автомат Калашникова АК-74, 2 магазина к АК — 74, 2 гранаты РГД-5 и патроны к АК-74 калибра 5,45мм в количестве 60 единиц.
Вместе с тем, последний не смог довести совершение вышеуказанного уголовного преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли, поскольку при прохождении таможенного контроля МП “Просяное” Луганской таможни ГФС Украины указанное оружие и боеприпасы были у него обнаружены и изъяты правоохранителями.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Санкция инкриминируемых ему статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ранее на КПВВ “Каланчак” в Херсонской области правоохранители обнаружили в личных вещах украинца оружие и боеприпасы, которые он пытался провезти в аннексированный Крым.