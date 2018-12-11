З автобуса рейсом до РФ зняли пасажира з автоматом Калашникова і гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За фактом закінченого замаху на контрабанду зброї та боєприпасів на Луганщині розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво за фактом носіння й зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та закінченого замаху на контрабанду зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
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Установлено, що 14 листопада 2018 року громадянин України, маючи намір незаконно перемістити зброю та боєприпаси до Російської Федерації, прямуючи в автобусі сполученням “Бахмут (Донецька область) — Краснодар (Російська Федерація)” через митний пост “Просяне” Марківського району Луганської області, зберігав при собі в особистій сумці зброю та боєприпаси, а саме: 1 автомат Калашникова АК-74, 2 магазина до АК — 74, 2 гранати РГД-5 та набої до АК-74 калібром 5,45мм у кількості 60 одиниць.
Разом з тим, останній не зміг довести скоєння вищевказаного кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час проходження митного контролю МП “Просяне” Луганської митниці ДФС України вказана зброя та боєприпаси були в нього виявлені та вилучені правоохоронцями.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Санкція інкримінованих йому статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Раніше на КПВВ “Каланчак” у Херсонській області правоохоронці виявили в особистих речах українця зброю та боєприпаси, які він намагався провезти до анексованого Криму.