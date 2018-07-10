До Криму намагалися провезти зброю та боєприпаси

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На КПВВ "Каланчак" правоохоронці виявили в особистих речах українця зброю та боєприпаси, які він віз до анексованого Криму. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.

"Учора в КПВВ "Каланчак" під час здійснення заходів контролю прикордонники Херсонського загону із залученням службового собаки та спільно з представниками фіскальної служби виявили в особистих речах громадянина України зброю та боєприпаси. Зокрема у легковому автомобілі Mitsubishi знаходилось більше ста одиниць боєприпасів різного калібру та призначення (75 - патронів Флобера, 29 штук – 9 мм, 2 – до автоматичної зброї, 8 – іншого калібру та маркування) та одна пневматична гвинтівка", - йдеться в повідомленні.

Як розповів чоловік, він перевозив заборонені предмети через адміністративну межу на проханням родича.

Правопорушника, зброю та набої передали співробітникам Нацполіції для проведення експертизи.

Нагадаємо, прикордонники Одеського загону виявили 435 набоїв у пункті пропуску "Одеський-мтп". 

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