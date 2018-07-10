В Крым пытались провезти оружие и боеприпасы

"Вчера в КПВВ "Каланчак" при осуществлении мер контроля пограничники Херсонского отряда с привлечением служебной собаки и совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы. В частности, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов различного калибра и назначения (75 - патронов Флобера, 29 штук - 9 мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка", - говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника.

Правонарушителя, оружие и патроны передали сотрудникам Нацполиции для проведения экспертизы.

Напомним, пограничники Одесского отряда обнаружили 435 патронов в пункте пропуска "Одесский-мтп".