В Крым пытались провезти оружие и боеприпасы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51599 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105810 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127317 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134675 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170498 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153874 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141524 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130484 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Крым пытались провезти оружие и боеприпасы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. На КПВВ "Каланчак" правоохранители обнаружили в личных вещах украинца оружие и боеприпасы, которые он вез в аннексированный Крым. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

"Вчера в КПВВ "Каланчак" при осуществлении мер контроля пограничники Херсонского отряда с привлечением служебной собаки и совместно с представителями фискальной службы обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы. В частности, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более ста единиц боеприпасов различного калибра и назначения (75 - патронов Флобера, 29 штук - 9 мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка", - говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, он перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника.

Правонарушителя, оружие и патроны передали сотрудникам Нацполиции для проведения экспертизы.

Напомним, пограничники Одесского отряда обнаружили 435 патронов в пункте пропуска "Одесский-мтп".

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