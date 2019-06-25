С 2012 года СБУ расследовала шесть дел по доведению до банкротства

По данным ведомства, в течение 2012-2019 годов следователи СБУ расследовали 6 уголовных производств по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьями 218-1 (Доведение банка до неплатежеспособности) и 219 (Доведение до банкротства) УК.



Одно из этих производств в отношении одного лица направлено в суд с обвинительным актом, еще одно производство закрыто. В четырех уголовных производствах продолжается следствие.



Напомним, Служба безопасности Украины в Кропивницком предупредила доведение до банкротства стратегического теплоснабжающих предприятия.



